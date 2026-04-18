На стройплощадке завода Haval в Тульской области произошло возгорание

Возгорание произошло на площадке строящегося завода автокомпонентов, расположенной на территории предприятия Haval в Тульской области, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании «Грейт Волл Мотор Рус». Позднее информацию подтвердили РБК в компании.
Очаг возгорания уже локализован, ситуация находится под контролем. В результате инцидента был поврежден фасад здания. В настоящий момент проводится оценка масштаба ущерба.
РБК обратился за комментарием в МЧС Тульской области.
Российское предприятие Haval в тульском индустриальном парке «Узловая» работает с июня 2019 года. Это первый зарубежный автозавод китайского бренда с полным циклом — проектной мощностью 150 тыс. машин ежегодно. В марте 2024 года рядом запустили моторное производство. А в 2026 году на той же площадке планируется открыть цех автокомпонентов.
10 апреля глава агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что по итогам первого квартала 2026 года в России продали 35 638 автомобилей марки Haval, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
