На стройплощадке завода Haval в Тульской области произошло возгорание

Российское предприятие Haval в тульском индустриальном парке «Узловая» работает с июня 2019 года. Это первый зарубежный автозавод китайского бренда с полным циклом — проектной мощностью 150 тыс. машин ежегодно. В марте 2024 года рядом запустили моторное производство. А в 2026 году на той же площадке планируется открыть цех автокомпонентов.