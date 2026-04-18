Аналитики выяснили, сколько кофе выпивают россияне

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россияне в среднем потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц во время посещения кофеен, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«Россияне потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц в кофейнях. Среднее количество позиций в чеке — 3,1. Доля кофе и напитков в чеке — 72%», — подсчитали аналитики, уточнив, что речь идет о статистике за полный 2025 год.
По их данным, средневзвешенная цена этого напитка в российских кофейнях в первом квартале составила 289 рублей.
Горячий кофе в общепите, после роста оборотов в 2025 году на 19%, в первом квартале 2026 года показал снижение на 4%, что также говорит о спаде интереса потребителя из-за растущего ценника.