В Хабаровском крае двое суток ищут мужчину в робе, нуждающегося в медпомощи

В Амурском районе Хабаровского края продолжаются поиски 41-летнего Вячеслава Цыганова. Мужчина исчез двое суток назад в посёлке Литовко, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».
Вячеслав исчез 16 апреля 2026 года и до сих пор не вышел на связь. Волонтёры опубликовали приметы пропавшего: рост 179 сантиметров, тёмно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нём была чёрная вязаная шапка, серая роба со светоотражающими полосками и чёрные ботинки.
«Мужчине требуется медицинская помощь», — говорится в ориентировке.
Поисковые работы продолжаются. Волонтёры «Лиги Спас» и местные жители уже осматривают окрестности посёлка Литовко.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о его местонахождении, просят позвонить по телефону +7 914 190 12 17. Любая информация может оказаться важной для скорейшего нахождения пропавшего.