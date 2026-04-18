В Хабаровском крае двое суток ищут мужчину в робе, нуждающегося в медпомощи

Вячеслав исчез 16 апреля 2026 года и до сих пор не вышел на связь. Волонтёры опубликовали приметы пропавшего: рост 179 сантиметров, тёмно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нём была чёрная вязаная шапка, серая роба со светоотражающими полосками и чёрные ботинки.