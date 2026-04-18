В Хабаровском крае двое суток ищут мужчину в робе, нуждающегося в медпомощи

Вячеслав Цыганов исчез 16 апреля 2026 года и до сих пор не вышел на связь.

В Амурском районе Хабаровского края продолжаются поиски 41-летнего Вячеслава Цыганова. Мужчина исчез двое суток назад в посёлке Литовко, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Вячеслав исчез 16 апреля 2026 года и до сих пор не вышел на связь. Волонтёры опубликовали приметы пропавшего: рост 179 сантиметров, тёмно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нём была чёрная вязаная шапка, серая роба со светоотражающими полосками и чёрные ботинки.

«Мужчине требуется медицинская помощь», — говорится в ориентировке.

Поисковые работы продолжаются. Волонтёры «Лиги Спас» и местные жители уже осматривают окрестности посёлка Литовко.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о его местонахождении, просят позвонить по телефону +7 914 190 12 17. Любая информация может оказаться важной для скорейшего нахождения пропавшего.