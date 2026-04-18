ИТ-конференция «Стачка» состоялась в Ульяновске

Ульяновский государственный педагогический университет 10−11 апреля принял ИТ-конференцию «Стачка», организованную в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в правительстве региона.
Тематика выступлений на мероприятии в этом году была сосредоточена на таких традиционных направлениях: разработка, digital-маркетинг, управление, дизайн и контент. Помимо обмена профессиональным опытом между участниками мероприятие вносит значительный вклад в развитие событийного туризма: оно собирает тысячи специалистов из почти 50 регионов России и представителей зарубежных стран.
«ИТ является одной из передовых отраслей Ульяновской области. Это проявляется как в непосредственном вкладе в экономику через создание прогрессивных цифровых продуктов, так и в подготовке специалистов, реализации социальных проектов. И поэтому поддержка ИТ-компаний — это не только поддержка одной отрасли. Это поддержка целой экосистемы, сформировавшейся вокруг нее», — отметила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.