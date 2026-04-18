Глава Красноярского края посетил чемпионат по робототехнике

Сегодня Михаил Котюков посетил Международный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0», который проходит в столице края, и оценил разработки юных участников. Чемпионат собрал 543 команды из более чем 30 регионов России, а также из Египта, Киргизии, Индии, Китая и ряда стран Африки. ВВ этом году его основная тема — улучшение дорожной инфраструктуры. На площадке «Лига Исследований» главе региона показали устройство для очистки дорожных знаков от снега, его разработала команда из Норильска. Воспитанники красноярской лаборатории робототехники «Открытый код» представили временный дорожный знак на дистанционном управлении. На площадке «Энергия в действии» команда из Иркутска показала робота для обследования водоводов гидроэлектростанций. Устройство с камерой движется внутри трубы и передаёт изображение в режиме онлайн. Это заменяет традиционный метод диагностики, который требует перекрытия воды, строительства лесов и работы людей в опасных условиях. Также Михаил Котюков посетил площадку «Лига Технологий», где участники от 12 до 22 лет работают над задачами моделирования, конструирования и программирования роботов. Главе региона показали работу робота-снегоуборщика. А в зоне футбола дронов прошли показательные полёты беспилотников. Губернатор ознакомился с экспозициями красноярских университетов. На площадке Университета Решетнёва посетителям рассказывают о проектах в сферах профориентации, научно-технического творчества молодёжи и космических технологий. В локации Высшей школы автомобильного сервиса СФУ представлен беспилотный автомобиль. Михаил Котюков отметил, что разработки юных инженеров имеют прикладное значение и могут найти применение в городском хозяйстве и промышленности. Он поблагодарил участников за неравнодушие к инженерному делу и пожелал им дальнейших успехов в освоении технических специальностей. Напомним, международный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0» проходит до 19 апреля. Мероприятие стартовало в краевой столице в 2019 году как национальное, а в 2026 году впервые получило статус международного. За шесть лет количество участников выросло в три раза — с 1100 до 3000 человек, число направлений увеличилось с 4 до 16. Чемпионат соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».