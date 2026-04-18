В Хабаровском крае временно закрыты два аэропорта из-за размокшей полосы

В Хабаровском крае из-за сильного размокания грунтовых взлётно-посадочных полос временно приостановили работу двух северных аэропортов. Об этом сообщили в «Хабаровских авиалиниях».
Аэропорт Нелькана закрыт для приёма и отправки самолётов с 08:00 до 18:30. Из-за этого рейсы № 415 и № 416, которые связывают Хабаровск, Николаевск-на-Амуре и Нелькан, пока остаются под вопросом. Информация о них будет обновлена только утром 20 апреля.
Аэропорт Херпучи также не принимает и не отправляет рейсы до полудня 17 апреля. При этом перевозчик уже готовит к вылету задержанный рейс № 401 в Охотск.
По остальным направлениям внутрирегиональной авиации ситуация постепенно нормализуется. Вылет в Чумикан запланирован на 10:20, в Аян — на 10:30. Рейсы № 469 и № 469Д из Хабаровска в Богородское должны выполнить во второй половине дня на самолётах L-410.
Такие временные ограничения связаны с весенней распутицей, которая сильно влияет на работу грунтовых полос в северных районах. Авиакомпания оперативно информирует пассажиров об изменениях в расписании.