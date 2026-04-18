В посёлке Берёзовка в Хабаровске строят новый дом для детей-сирот

В посёлке Берёзовка Краснофлотского района Хабаровска возводят новый дом для детей-сирот. Заселиться в готовые квартиры можно будет уже в октябре этого года. Об этом сообщили в министерстве строительства Хабаровского края.
На строительство выделили около 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Дом будет состоять из однокомнатных квартир площадью от 36 до 43 квадратных метров. Застройщик обязан сдать жильё с полной отделкой: отремонтированными стенами, полом и потолком, установленными дверями, сантехникой и кухонными плитами.
Будущим жильцам останется только привезти мебель и обустроить быт. Такой подход значительно упрощает переезд и помогает молодым людям быстрее начать самостоятельную жизнь.
В Хабаровском крае заметно растёт количество квартир, которые предоставляют детям-сиротам. В 2023 году жильё получили 221 человек, а в прошлом году — уже 370. Для этого используют разные механизмы: договоры найма, жилищные сертификаты и прямые выплаты на покупку недвижимости.