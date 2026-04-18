В посёлке Берёзовка в Хабаровске строят новый дом для детей-сирот

В Хабаровском крае заметно растёт количество квартир, которые предоставляют детям-сиротам. В 2023 году жильё получили 221 человек, а в прошлом году — уже 370. Для этого используют разные механизмы: договоры найма, жилищные сертификаты и прямые выплаты на покупку недвижимости.