Низководный мост затопило между населенными пунктами Старое и Новое Щербинино

За сутки в Нижегородской области освободились от воды пять приусадебных участков и участок автодороги.

Источник: Время

Низководный мост затопило между населенными пунктами Старое и Новое Щербинино в Павловском округе 17 апреля, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

За минувшие сутки освободились от воды пять приусадебных участков и участок автодороги в трех муниципальных образованиях (г.о.г. Арзамас, Сеченовский и Бутурлинский округа).

На территории 14-ти муниципальных образований затоплено 97 приусадебных участков, 13 низководных мостов и восемь участков автодороги.

В результате паводка погибших и пострадавших людей нет.