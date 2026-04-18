Низководный мост затопило между населенными пунктами Старое и Новое Щербинино в Павловском округе 17 апреля, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
За минувшие сутки освободились от воды пять приусадебных участков и участок автодороги в трех муниципальных образованиях (г.о.г. Арзамас, Сеченовский и Бутурлинский округа).
На территории 14-ти муниципальных образований затоплено 97 приусадебных участков, 13 низководных мостов и восемь участков автодороги.
В результате паводка погибших и пострадавших людей нет.