Александр Ким до 28 мая останется в СИЗО по делу о хищениях на Петровской набережной в Воронеже

Воронежский областной суд отказался выпускать из СИЗО Александра Кима, которого обвиняют в мошенничестве при благоустройстве Петровской набережной. Несмотря на попытки защиты смягчить меру пресечения, обвиняемый останется под стражей как минимум до 28 мая. Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.
Следствие считает, что при реконструкции набережной из бюджета украли более 37 миллионов рублей. Александр Ким, занимавший руководящий пост в муниципальном учреждении, проходит по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, хищение таких крупных средств нанесло прямой ущерб интересам государства.
Адвокаты просили перевести подзащитного под домашний арест или отпустить под залог, но суд остался непреклонен. По его мнению, на свободе чиновник может сбежать или надавить на бывших подчиненных, которые проходят по делу свидетелями. Учитывая, что за подобное преступление грозит до 10 лет тюрьмы, суд решил, что только содержание в изоляторе гарантирует порядок в ходе дальнейшего следствия.