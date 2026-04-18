Первые пассажиры на катамаране стартовали в Кронштадт от Дворцовой пристани

В этом году на воду спустили шесть катамаранов.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге открылась навигация скоростных катамаранов, которые будут доставлять пассажиров в парк «Остров фортов» в Кронштадте за час. Катамараны отправляются от Сенатской пристани у Медного всадника и от Дворцовой пристани у Эрмитажа. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

— В этом году задействовано шесть катамаранов, что увеличит количество рейсов. Судно может стать удобным способом для туристов добраться до парка и комбинировать поездки — скоростные катамараны также ходят в Петергоф, — рассказало агентство.

Для туристов разработали новые туристические программы. Среди них — ночные поездки под разведенными мостами и возможность увидеть праздничный салют с воды 9 мая. Также доступен единый билет, который включает трансфер в Кронштадт и обратно, а также экскурсию вокруг фортов.

К слову, для жителей острова предусмотрены скидки на утренние рейсы в Петербург и вечерние рейсы обратно.