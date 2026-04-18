Первые пассажиры на катамаране стартовали в Кронштадт от Дворцовой пристани

В Петербурге открылась навигация скоростных катамаранов, которые будут доставлять пассажиров в парк «Остров фортов» в Кронштадте за час. Катамараны отправляются от Сенатской пристани у Медного всадника и от Дворцовой пристани у Эрмитажа. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».