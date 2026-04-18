МАРТ перед Радуницей сказал о нарушениях из-за искусственных цветов

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли проверили места продажи искусственных цветов перед Радуницей, рассказали в ведомстве.
Сотрудники МАРТ провели мониторинг около 100 объектов и мест, где реализуются искусственные цветы, лампады, свечи и другие товары. В итоге в каждом третьем объекте нашли нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей.
Чаще всего в местах торговли искусственными цветами не было ценников, информации о продавце, месте нахождения. У некоторых продавцов не было или ненадлежаще был оформлен нагрудный знак.
— Субъектам, допустившим нарушения, направлены рекомендации об их устранении, — прокомментировали в МАРТ.
