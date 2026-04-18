Что-то нашли? Вскрылись детали новой фазы поисков Усольцевых в тайге

17 апреля после долгого перерыва в поисках семьи Усольцевых в Кутурчинское Белогорье вновь выехали спасатели. На месте пропажи Сергея, Ирины и Арины они будут работать до 19 апреля.
Что удалось узнать за прошедший день поисков, и какие территории планируется обследовать до воскресенья, узнавал корреспондент krsk.aif.ru.
Искали у Буратинки.
В пятницу сотрудники КГКУ «Спасатель» выехали к месту исчезновения Усольцевых на снегоходной технике. За сутки специалисты «прочесали» 15 километров автомобильных и 10 километров лесных дорог в районе скалы Буратинка, куда, предположительно, отправилась семья 28 сентября 2025 года.
18 апреля стало известно, что первый день вновь организованных поисков не увенчался успехом. «К сожалению, поиски результатов не принесли, пропавшие граждане не найдены», — сообщили сотрудники учреждения, отметив, что работы будут продолжены.
О том, какой именно участок Белогорья планируется обследовать после прискальной местности, корреспондент krsk.aif.ru спросил у представителя КГКУ «Спасатель» Александра Якимова.
«По результатам текущего дня сотрудники нам отзваниваются ночью, после завершения всех выездов. И утром следующего дня мы можем поделиться информацией. Соответственно, пока новых данных нет», — сообщил специалист. Якимов отметил, что на месте нет связи и интернета, поэтому все данные передают по спутниковому телефону.
О том, какой квадрат будут исследовать 18 апреля, в Следственном комитете на момент написания этого материала не сообщили. Известно, что именно ведомство определяет территорию, на которой ведутся поиски: спасатели работают по заявке СК.
Для оценки возможностей.
Помимо пяти спасателей в район пропажи Усольцевых 17 апреля выехали представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с квадрокоптером: с помощью него планировалось изучить местность с воздуха.
«Совместный с сотрудниками Главного следственного управления СК, полиции и спасателями выезд состоялся для оценки возможностей будущего поиска. От “ЛизаАлерт” выезжали добровольцы-операторы БПЛА. Если появится новая информация, оперативно сообщу», — ответила на запрос нашего корреспондента о деталях обследования местности представитель пресс-службы отряда Серафима Чооду.
Выезды такого плана могут помочь определиться с форматом и деталями следующей операции — а она начнётся не ранее середины мая, когда Кутурчинское Белогорье высвободится из снежных объятий.
В марте, по данным начальника отдела метеопрогнозов Среднесибирского управления гидрометеослужбы Дмитрия Ульянова, место пропажи Усольцевых было покрыто метровым слоем снега, ждать его быстрого схода не стоит: на гористых территориях процесс таяния идёт достаточно медленно.
Точной даты новых масштабных поисков семьи следователи пока не озвучивают. Тем временем красноярские волонтёры ждут информации от СК и начинают готовиться. Об этом нашему корреспонденту сообщила руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной Светлана Торгашина, отметив, что не может раскрыть детали подготовки.
Смертельное укрытие?
По мнению охотника из Красноярского края Сергея Белых, хорошо знакомого с особенностями местной тайги, пропавшую семью стоит искать в самых труднодоступных низинах. Мужчина рассказал корреспонденту aif.ru, что именно там Сергей, Ирина и маленькая Арина могли укрыться от непогоды в роковой день похода, когда на согретый солнцем лес обрушились дождь и резкое похолодание.
«Если семья искала место для ночлега из-за непогоды, логично и правильно было бы укрываться между гор, в логах. В таких местах снег тает дольше: в зависимости от высоты гор — позже на неделю, а то и на две», — считает охотник, исключая версию о нападении диких зверей, которые, по его словам, не стали бы атаковать двух взрослых людей.
Похожего взгляда придерживается бывший альпинист и спасатель Юрий Раилко. Мужчина не верит в то, что семья могла стать жертвой медведя. «Хищник не напал бы сразу на троих — и даже атаковав кого-то из них, оставил бы следы: разорванную одежду, кровь. Ну и не унёс бы тело далеко: оттащил бы, ветками и землёй бы засыпал и ждал, когда мясо протухнет. А потом бы вернулся. Только одно существо способно заметать следы так, чтобы потом не могли найти, и это человек», — рассказал экс-альпинист нашему корреспонденту.
Юрий Раилко также считает, что одного из Усольцевых могла убить шальная пуля браконьеров. Если такое произошло, то, вероятно, остальных «убрали» как свидетелей. Этим, возможно, и объясняется отсутствие каких-либо зацепок: за почти семь месяцев с момента пропажи семьи не найдено никаких улик. «Если люди исчезают бесследно, к этому, как правило, прикладывает руку человек», — поделился мыслями бывший спасатель.
Мужчина не исключает и версии с отравлением угарным газом: если семья укрылась о непогоды в глухом непроветриваемом убежище и развела огонь, вполне возможно, что она могла задохнуться.
Увезти из страны не могли?
Сбежали за границу, улетели на вертолёте, упали в расщелину — каких только вариантов исчезновения семьи не выдвигалось с октября 2025 года, когда стартовали её первые поиски.
В Интернете появилась даже версия продажи семьи в рабство в одну из восточных стран, например, в Мьянму. Но, по мнению криминалиста Михаила Игнатова, этот вариант несостоятелен: незаметно довезти семью из самого центра России до границы невозможно. Да и в качестве рабочей силы использовать Усольцевых было бы нелогично, рассказал эксперт корреспонденту aif.ru.
«Зачем они нужны в рабстве? Кому? В рабство берут молодых и здоровых, тех, кто будет работать с утра до вечера. А здесь Усольцев уже возрастной, его жена — какая из неё работница? Маленький ребёнок — это вообще обуза. Следовательно, они не подходят для тяжёлого физического труда», — считает Михаил Игнатов.
Напомним, официальная версия исчезновения семьи, озвученная ранее следователями: несчастный случай. Отрабатывая её, специалисты несколько раз выезжали в Кутурчинское Белогорье, метр за метром «прочёсывая» тайгу, обследуя скалы и пещеры.
Наша редакция следит за развитием событий и освещает все новые детали поисков семьи, не вернувшейся из мини-похода, предпринятого вне организованной группы вопреки плохому прогнозу погоды.