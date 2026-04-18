Названы три российских региона с самыми большими запасами серебра

Основные запасы серебра в России сосредоточены в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, в частности в Забайкальском крае, Якутии и Красноярском крае, передает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.
Первое место по запасам серебра занимает Забайкальский край. Здесь сосредоточено 31,6 тысячи тонн этого драгоценного металла. В регионе расположено Удоканское месторождение, запасы которого составляют почти 14% от всех в России.
На втором месте рейтинга — Якутия с 15,9 тысячи тонн серебра. Здесь работают месторождения Прогноз, Нежданинское, Верхне-Менкече, сумма запасов которых — больше 8% от общих показателей по стране.
Замыкает тройку самых богатых на серебро регионов РФ Красноярский край, где сосредоточены 13,5 тысячи тонн благородного металла. Субъект располагает Октябрьским (4,3% от всех российских запасов) и Талнахским (2,8%) месторождениями.
В конце прошлого года сообщалось об обнаружении на Дальнем Востоке крупнейших месторождений серебра. Основными открытиями стали Ункурское месторождение (Забайкальский край) и Кегали (Магаданская область).