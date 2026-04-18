Умерла французская актриса Натали Бай

Бай скончалась у себя дома. Она страдала от деменции с тельцами Леви. За свою жизнь она сыграла более чем в 90 фильмах, среди которых «Поймай меня, если сможешь», четырежды стала лауреатом премии «Сезар».

Источник: РБК

Французская актриса Натали Бай умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщила Le Monde со ссылкой на полученную от ее семьи агентством AFP информацию.

Бай скончалась у себя дома в Париже после продолжительной болезни. Она страдала от деменции с тельцами Леви.

За свою жизнь актриса снялась более чем в 90 фильмах. Среди них «Поймай меня, если сможешь», «Аббатство Даунтон» и «Это всего лишь конец света». Бай четыре раза получала премию «Сезар» (национальная Франции. — РБК) за лучшую женскую роль.

Деменция с тельцами Леви (ДТЛ) — деменция, клинически определяющаяся синдромом паркинсонизма и возникновением прогрессирующего когнитивного расстройства уже в течение первого года заболевания. Для болезни характерны зрительные галлюцинации и колебания интеллекта и внимания на протяжении одного дня.

Натали Бай родилась в 1948 году в городе Менвиль в семье художников. Она провела детство в Париже. Будущая актриса с детства любила танец. В 14 лет она оставила среднюю школу, которую позже окончила заочно, с намерением заниматься классическим танцем в балетной школе Монако. В 17 она переехала в Нью-Йорк, где продолжила заниматься балетом. Через полтора года Бай разочаровалась в танцах, вернулась на родину и решила стать актрисой.

В 1973 году она окончила Высшую национальную консерваторию в Париже. Впервые в кино она сыграла в фильме Роберта Уайза «Двое», который вышел в том же году в США.

«Мы так любили Натали Бай. Своим голосом, своей улыбкой и своей сдержанностью она сопровождала последние десятилетия французского кино — от Франсуа Трюффо до Тони Маршаль. Актриса, с которой мы любили, мечтали и взрослели. Наши мысли с ее семьей и близкими», — написал в X президент Франции Эмманюэль Макрон.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше