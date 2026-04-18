Умерла французская актриса Натали Бай

Натали Бай родилась в 1948 году в городе Менвиль в семье художников. Она провела детство в Париже. Будущая актриса с детства любила танец. В 14 лет она оставила среднюю школу, которую позже окончила заочно, с намерением заниматься классическим танцем в балетной школе Монако. В 17 она переехала в Нью-Йорк, где продолжила заниматься балетом. Через полтора года Бай разочаровалась в танцах, вернулась на родину и решила стать актрисой.