Умерла французская актриса Натали Бай

Французская актриса Натали Бай умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщила Le Monde со ссылкой на полученную от ее семьи агентством AFP информацию.
Бай скончалась у себя дома в Париже после продолжительной болезни. Она страдала от деменции с тельцами Леви.
За свою жизнь актриса снялась более чем в 90 фильмах. Среди них «Поймай меня, если сможешь», «Аббатство Даунтон» и «Это всего лишь конец света». Бай четыре раза получала премию «Сезар» (национальная Франции. — РБК) за лучшую женскую роль.
Деменция с тельцами Леви (ДТЛ) — деменция, клинически определяющаяся синдромом паркинсонизма и возникновением прогрессирующего когнитивного расстройства уже в течение первого года заболевания. Для болезни характерны зрительные галлюцинации и колебания интеллекта и внимания на протяжении одного дня.
Натали Бай родилась в 1948 году в городе Менвиль в семье художников. Она провела детство в Париже. Будущая актриса с детства любила танец. В 14 лет она оставила среднюю школу, которую позже окончила заочно, с намерением заниматься классическим танцем в балетной школе Монако. В 17 она переехала в Нью-Йорк, где продолжила заниматься балетом. Через полтора года Бай разочаровалась в танцах, вернулась на родину и решила стать актрисой.
В 1973 году она окончила Высшую национальную консерваторию в Париже. Впервые в кино она сыграла в фильме Роберта Уайза «Двое», который вышел в том же году в США.
«Мы так любили Натали Бай. Своим голосом, своей улыбкой и своей сдержанностью она сопровождала последние десятилетия французского кино — от Франсуа Трюффо до Тони Маршаль. Актриса, с которой мы любили, мечтали и взрослели. Наши мысли с ее семьей и близкими», — написал в X президент Франции Эмманюэль Макрон.
