В Перми почти на неделю закрыли проезд по ул. 1-й Красноармейской

Проезд по улице 1-й Красноармейской в Перми закрыли почти на неделю, сообщили в региональном министерстве транспорта.
Это связано с реконструкцией трамвайных путей. Во время ремонтных работ — с 18 по 24 апреля — будет ограничено движение на участке улицы 1-й Красноармейской, расположенном от ул. Сибирской до дома № 58 по ул. Сибирской.
«За время перекрытия подрядные организации должны произвести замену рельсошпальной решётки с основанием, а также переустроить сети теплоснабжения», — рассказали в министерстве.
Объехать перекрытый участок дороги можно будет через перекрёсток на улице Швецова. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
Напомним, в Перми до 16 июня будет ограничено движение по участку улицы Борчанинова.