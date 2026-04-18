Рядом с калининградским «Домом семьи» собираются открыть эко-огород (фото)

В Калининграде рядом с «Домом семьи», занявшим помещения бывшего детского сада сада № 30 (ул. Леонова, 4), собираются благоустроить территорию, на которой, по планам чиновников, разместится кинотеатр под открытым небом, спортплощадка и эко-огород. Во время рабочего выезда в пятницу, 17 апреля, глава администрации города Елена Дятлова рассказала, для чего ее сотрудники «подали заявку на федеральный уровень» для получения финансирования. Она сообщила, что часть средств уйдет на ремонт здания бывшего детсада, а другая — на благоустройство.
«Мы до октября 2026 года должны открыться. Денег у нас будет 34,7 млн руб. При этом деньги вышестоящих бюджетов — это две трети, потому что муниципальный бюджет и депутаты Горсовета в бюджете 2026 года приняли решение, что мы финансируем только 10,4 млн руб», — уточнила глава.
Начальник управления спорта, молодёжной политики и культуры мэрии города Людмила Помогаева сообщила, что благоустройством прилегающей территории занимается компания «Эксперт Строй», а капитальным ремонтом помещений — «КПК-Строй».
«Вы видите, что территория тут хорошая, большая и классная, — продолжила Помогаева. — Мы уже всё прошлое лето проводили здесь различные мероприятия для молодых семей. И вот эта территория у нас использовалась для проведения семейных фестивалей. Особенно это актуально в летний и весенний период. Однако сейчас тут будет предусмотрено зонирование».
В центральной части двора, по словам Помогаевой, собираются разместить мини-сцену с кинотеатром под открытым небом. На других участках будут смонтированы спортивная площадка с резиновым покрытием (там же будет зона «тихого спорта»), декоративные скамейки, качели и разбит городской огород.
«Судя по анализу и мониторингу, по общению с семьями, это востребовано. В этой зоне будет реализовываться проект, который мы назвали для себя “О, город”. Там будут высокие грядки располагаться, где мамы, папы, дедушки и бабушки будут высаживать и поливать лук, укроп, редис и обязательно клубнику. Здесь мы такую экокультуру будем прививать», — добавила Помогаева.
В свою очередь Елена Дятлова предложила продумать дополнительные калитки на территорию, чтобы сделать ее транзитной.
О том, что здание планируют закрыть на капремонт, стало известно в феврале 2026 года. В ответе министерства молодёжной политики Калининградской области на запрос «Нового Калининграда» говорилось, что ремонт запланирован в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Средства поступают из федерального и областного бюджетов, получателем выступает администрация Калининграда. По информации министерства, открытие обновлённого центра запланировано на декабрь 2026 года. На время ремонта мероприятия для молодых семей планируют проводить «на иной инфраструктуре Муниципального автономного учреждения города Калининграда “Молодёжный центр”».