Рядом с калининградским «Домом семьи» собираются открыть эко-огород (фото)

В Калининграде рядом с «Домом семьи», занявшим помещения бывшего детского сада сада № 30 (ул. Леонова, 4), собираются благоустроить территорию, на которой, по планам чиновников, разместится кинотеатр под открытым небом, спортплощадка и эко-огород. Во время рабочего выезда в пятницу, 17 апреля, глава администрации города Елена Дятлова рассказала, для чего ее сотрудники «подали заявку на федеральный уровень» для получения финансирования. Она сообщила, что часть средств уйдет на ремонт здания бывшего детсада, а другая — на благоустройство.