В Ростове незнакомец подглядывал за женщиной в солярии

Жительница донской столицы столкнулась с пугающим инцидентом в студии загара, расположенной в центре города. По словам пострадавшей, во время процедуры она внезапно почувствовала на себе чужой взгляд. Об этом она сообщила в одном из городских пабликов.
— Я осознала, что в комнате не одна. Тело буквально парализовало от страха , — с ужасом вспоминает ростовчанка.
Предчувствие не обмануло: за ней действительно следил посторонний мужчина. Как выяснилось позже, злоумышленник незаметно для администратора проник в салон, а затем проскользнул в кабинку вслед за клиенткой. В дополнение к психологическому шоку женщина обнаружила пропажу своего нижнего белья.
Особое возмущение у пострадавшей вызвало равнодушие сотрудников: руководство студии даже не принесло извинений. Женщина убеждена, что ответственность за случившееся несет не только хулиган, но и персонал, не обеспечивший безопасность клиентов.
