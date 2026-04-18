Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове незнакомец подглядывал за женщиной в солярии

Ростовчанка заявила, что в солярии у нее украли белье.

Источник: Комсомольская правда

Жительница донской столицы столкнулась с пугающим инцидентом в студии загара, расположенной в центре города. По словам пострадавшей, во время процедуры она внезапно почувствовала на себе чужой взгляд. Об этом она сообщила в одном из городских пабликов.

— Я осознала, что в комнате не одна. Тело буквально парализовало от страха , — с ужасом вспоминает ростовчанка.

Предчувствие не обмануло: за ней действительно следил посторонний мужчина. Как выяснилось позже, злоумышленник незаметно для администратора проник в салон, а затем проскользнул в кабинку вслед за клиенткой. В дополнение к психологическому шоку женщина обнаружила пропажу своего нижнего белья.

Особое возмущение у пострадавшей вызвало равнодушие сотрудников: руководство студии даже не принесло извинений. Женщина убеждена, что ответственность за случившееся несет не только хулиган, но и персонал, не обеспечивший безопасность клиентов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.