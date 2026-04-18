В Румынии начали расследование из-за сбора средств на убийство президента

Полиция Румынии начала расследование после того, как в социальных сетях было опубликовано сообщение о сборе средств на убийство президента страны Никушора Дана. Об этом сообщает телеканал Digi24.
Согласно скриншотам, которые опубликовал телеканал, сообщение о сборе средств было опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Некоторые пользователи в комментариях к публикации интересовались, куда можно перевести деньги.
На данный момент, как пишет Digi24, правоохранители проверяют подлинность аккаунта, а также обстоятельства, при которых была размещена публикация, чтобы установить, существует ли реальная угроза.
«Учитывая изображения, появившиеся в публичном пространстве в социальной сети, где молодой человек опубликовал пост о том, что организует сбор средств на убийство государственного деятеля, сообщаем, что полицейские округа Тимиш начали расследование и проводят проверки с целью установления фактических обстоятельств и принятия необходимых правовых мер», — сообщили в полиции.
Газета Adevarul пишет, что сотрудники правоохранительных органов проверяли последний известный адрес, по которому проживал предполагаемый автор поста, но найти его не удалось. По информации источников издания, несколько лет назад молодой человек переехал в Германию и опубликовал сообщение о сборе средств уже из-за границы.
После инцидента Служба охраны и защиты (SPP) усилила меры безопасности вокруг президента. Все лица, контактирующие с главой государства, проходят более строгий досмотр, усилено наружное наблюдение.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.