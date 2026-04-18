Шалабаев вместе с кстовчанами принял участие в общегородском субботнике в парке «Юбилейный»

«Сегодня приехал в Кстовский район Нижнего Новгорода, чтобы вместе с жителями привести в порядок крупнейший в районе парк “Юбилейный”, куда мы уже трижды заходили по программе “ФКГС” — этапами благоустраивали одно из любимейших мест кстовчан. Меня очень порадовало количество людей, которые участвуют сегодня в уборке. Итоги по общей численности подведем ближе к вечеру. Те, кто не успел присоединиться к нам сегодня, либо те, кого напугала погода, смогут это сделать в другой день. Напоминаю, что у нас месячник по благоустройству продлится до 15 мая. Можно в любое время соорганизоваться и принять участие в уборке — около дома, работы, на какой-либо другой территории. На следующей неделе будет проводиться Всероссийский субботник. Также всех призываю принимать участие. Для меня такие дни — это, прежде всего, возможность поработать на свежем воздухе, зарядиться энергией и получить хорошее настроение», — отметил глава города.