Шалабаев вместе с кстовчанами принял участие в общегородском субботнике в парке «Юбилейный»

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с кстовчанами принял участие в общегородском субботнике. Местные жители, мэр столицы Приволжья и глава администрации Кстовского района Иван Уланов приводили в порядок парк «Юбилейный», благоустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды».
Участники субботника не только собирали мусор и чистили дорожки, но и ухаживали за зелеными насаждениями. Юрий Шалабаев совместно с экологами кронировал нуждающиеся в этом деревья, подрезал кустарники, а также обрабатывал срезы специальным составом — садовым варом, который способствует быстрому заживлению и приросту новых побегов, по оценке специалистов, на 15−20 см. Благодаря такому уходу деревья получают «новую жизнь» и дополнительную защиту. В ходе субботника глава города отметил, что старается посетить как можно больше площадок, чтобы лично видеть, как проходят работы по благоустройству.
«Сегодня приехал в Кстовский район Нижнего Новгорода, чтобы вместе с жителями привести в порядок крупнейший в районе парк “Юбилейный”, куда мы уже трижды заходили по программе “ФКГС” — этапами благоустраивали одно из любимейших мест кстовчан. Меня очень порадовало количество людей, которые участвуют сегодня в уборке. Итоги по общей численности подведем ближе к вечеру. Те, кто не успел присоединиться к нам сегодня, либо те, кого напугала погода, смогут это сделать в другой день. Напоминаю, что у нас месячник по благоустройству продлится до 15 мая. Можно в любое время соорганизоваться и принять участие в уборке — около дома, работы, на какой-либо другой территории. На следующей неделе будет проводиться Всероссийский субботник. Также всех призываю принимать участие. Для меня такие дни — это, прежде всего, возможность поработать на свежем воздухе, зарядиться энергией и получить хорошее настроение», — отметил глава города.
Юрий Шалабаев также подчеркнул, что в рамках субботника и месячника ведется работа по дополнительному озеленению территорий.
«Эту программу мы активно реализуем с 2023 года, предусматриваем средства и ресурсы на дополнительное озеленение в городе. За это время уже было высажено 11,5 тысяч деревьев, порядка 50 тысяч кустарников и почти полмиллиона квадратных метров газона. Эту работу будем продолжать. Сегодня мы тоже сажаем деревья, а также заботимся о тех, которые уже растут», — добавил глава города.
В парке «Юбилейный» сегодня собралось более 150 человек, и все с одной целью — сделать любимое пространство чистым и ухоженным.
«Мне очень приятно видеть, что жители Кстова откликнулись на наш призыв и принимают очень активное участие в субботнике. Мы видим большое количество людей в парке “Юбилейный”, на Магистральной улице, на Нефтепереработчиков — это наши главные локации сегодня. Уже сейчас можно сказать, что субботник принял массовый характер. Благодарю Юрия Владимировича, который помог нам в благоустройстве нашего любимого парка. Очень надеюсь, что жители оценят старания пришедших людей, и эта территория будет находиться всегда в таком же идеальном состоянии», — сказал глава администрации Кстовского района Иван Уланов.
Школьники, активисты различных организаций, сотрудники администрации, экологи и местные жители — все вышли на субботник, несмотря на идущий с утра дождь. Профессиональный подход к озеленению продемонстрировала начальник сектора экологии районной администрации Наталья Бабушкина. Она показала, в том числе главе города, как нужно правильно проводить санитарную обрезку кустарников.
«Проводим санитарную обрезку кустарника дерен. Он находится в запущенном состоянии, ветки в разные стороны растут и лежат. Часть веток были поломаны после обильного снегопада. Некоторые из них уже в больном состоянии, потому что обрезка проводилась давно, несколько лет назад. Но мы вырежем больные ветки, приведем его в надлежащее состояние, и он будет украшением нашего парка. Ветки, которые лежат, уберем, потому что они уже не поднимутся. Убирать надо под корень, по всей длине этой кустарниковой зоны», — рассказала специалист. «Как же классно, что столько людей вышло на субботник! Погода не помеха — мы счастливы принести пользу родному городу. Так надо, все правильно!» — поделилась кстовчанка Екатерина.
Субботники сегодня состоялись во всех девяти районах Нижнего Новгорода. Так, например, в Автозаводском районе многие убирались на площади Киселева, также благоустроенной по «ФКГС».
«Сегодня в Нижнем Новгороде проходит общегородской субботник — в нем участвуют тысячи жителей, работы идут во всех районах города. Для меня важно не только говорить о развитии территории, но и лично участвовать в таких мероприятиях. Потому что порядок в городе начинается с отношения каждого из нас. Субботник — это не просто уборка, а реальное участие людей в развитии города. И чем активнее мы включаемся — тем быстрее меняется среда вокруг. Поэтому важно не оставаться в стороне и вместе делать наш город чище и комфортнее», — отметил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ветеран СВО Дмитрий Грачев.
Субботник на Мещерском озере в Канавинском районе также собрал множество участников.
«Общегородской субботник — это именно тот случай, когда каждый может сделать город лучше, не дожидаясь чьей-то команды. Каждый пришел по зову сердца, потому что сам захотел помочь своему району. И когда видишь, сколько людей откликнулось по всему городу, понимаешь: мы действительно едины. И наш общий вклад сегодня — это чистота и уют, и это главный результат», — сказала депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единой России»), главный врач больницы № 29 Юлия Гаревская.