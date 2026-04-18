ГАИ предупредила белорусов о новой подсветке трех цветов и белом стробоскопе на трассе — вот зачем это нужно

Так, если ситуация штатная, горит зеленый свет. Водителю нужно двигаться, соблюдая установленный скоростной режим и не бояться опасности на дороге. Если ситуация ухудшилась, например, пошел снег или сгустился туман, система начинает подсвечивать трассу желтым. Красный свет загорается при серьезной опасности: гололедице, снежном покрове, водяной пленке, заторе или ДТП, а также если на трассу вышли дикие животные. К слову, если на дорогу выходят дикие животные, то система еще дополнительно включает стробоскоп белого цвета в сторону животного, чтобы отпугнуть его от выхода на проезжую часть.