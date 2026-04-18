Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в День насаждений высадили более 11 тысяч кустарников

В Ростовской области высадили 25 тысяч деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 18 апреля, Ростовская область отметила День древонасаждений. Это событие послужило итоговым этапом традиционного весеннего месячника чистоты, который ежегодно проводится на территории региона.

Как рассказали в правительстве области, в рамках экологической инициативы удалось высадить свыше 25 тысяч молодых деревьев и около 11 тысяч кустарников. Кроме того, специалисты и добровольцы подготовили и заложили порядка 27 тысяч квадратных метров новых цветочных клумб.

В весенней кампании, согласно предварительным подсчетам, приняли участие около 56 тысяч человек. Примечательно, что в этом году День древонасаждений был объединен с общеобластным субботником.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.