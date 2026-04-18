Более 1,2 тыс легковушек стоят в очередях на границе Беларуси и Польши

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Большие очереди из легковых автомобилей образовалась на границе Беларуси с Польшей, следует из данных белорусского пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

Так, в субботу днем в пункте пропуска «Брузги» находится 90 легковушек, в «Берестовице» — 95, в «Бресте» — 1050.

Помимо того, фиксируется очередь из пассажирских автобусов — в ПП «Брест» их скопилось 33.

Грузовых машин на этом направлении нет.

На границе с Литвой, напротив, очередей из легковых машин нет, однако традиционно стоят большегрузы: в ПП «Каменный Лог» находится 140 фур, в «Беняконях» — 250.

На латвийском направлении очередей нет.

С 18 по 21 апреля у белорусов так называемые большие выходные. Обычно в этот период люди едут в том числе и за границу, чтобы побывать у родственников и посетить места захоронений в приграничье.

В связи с этим Госпогранкомитет Беларуси сообщал о возможном росте пассажиропотока через границу страны, в первую очередь — легковых автомобилей.

Для того, чтобы исключить задержки при оформлении выезда физических лиц, белорусские пограничники увеличили количество смен нарядов.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше