Более 1,2 тыс легковушек стоят в очередях на границе Беларуси и Польши

Так, в субботу днем в пункте пропуска «Брузги» находится 90 легковушек, в «Берестовице» — 95, в «Бресте» — 1050.
Помимо того, фиксируется очередь из пассажирских автобусов — в ПП «Брест» их скопилось 33.
Грузовых машин на этом направлении нет.
На границе с Литвой, напротив, очередей из легковых машин нет, однако традиционно стоят большегрузы: в ПП «Каменный Лог» находится 140 фур, в «Беняконях» — 250.
На латвийском направлении очередей нет.
С 18 по 21 апреля у белорусов так называемые большие выходные. Обычно в этот период люди едут в том числе и за границу, чтобы побывать у родственников и посетить места захоронений в приграничье.
В связи с этим Госпогранкомитет Беларуси сообщал о возможном росте пассажиропотока через границу страны, в первую очередь — легковых автомобилей.
Для того, чтобы исключить задержки при оформлении выезда физических лиц, белорусские пограничники увеличили количество смен нарядов.