На витринах магазинов появились первые арбузы. Стоит ли их пробовать?

За несколько месяцев до начала сезона местных, сладких, как сахар, арбузов на прилавках.

За несколько месяцев до начала сезона местных, сладких, как сахар, арбузов на прилавках магазинов появились первые ягоды. Конечно, привозные. Сколько просят за импортный товар? И насколько он безопасен сейчас, в середине апреля? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота 102».

Чаще всего на полках небольших овощных лавок и крупных сетевых магазинов ютятся арбузы из Ирана. Покупателей, которые за время зимы истосковались по всему свежему, привлекают фотографиями разрезанной ягодки — с насыщенно-розовой мякотью и с мелкими семечками по краям. В крупных сетях к середине весны уже вовсю торгуют и продуктом, выросшим на бахчах Казахстана. Отличаются ли они по вкусу, можно сказать лишь после дегустации. А вот разница в цене на продукт весьма незначительна. Кстати, о ценах.

В лавке на Ткачевском рынке за килограмм иранского арбуза просят 190 рублей. А вот в «Перекрестке» кило импортного продукта стоит практически вдвое дороже — 360 рублей. Ягода «Яйцо дракона», своей формой полностью оправдывающая название, продается по 260 рублей за килограмм. Казахстанский «Черный принц» сегодня оценивают в 180 рублей.

В сети магазинов «ВкусВилл» иранские арбузы стоят 255 рублей за кило. А вот азиатский товар дороже на 50 рублей.

А стоит ли пробовать?

В ранних арбузах волгоградские врачи не видят ничего сверхъестественного. По их словам, прошедший все необходимые проверки товар не принесет организму никакого вреда. Правда, как и обычно, во всех правилах есть свои «но».

— Импортная продукция проходит проверку на количество пестицидов и гербицидов, поэтому даже в несезон ее можно покупать без опаски, — убежден волгоградский профессор Михаил Стаценко. — Другое дело, что подходить к выбору нужно с умом. Товар должен лежать на полке магазина, лучше — в крупной сети, где в соответствующие заключения о качестве товара получают в обязательном порядке.

По мнению Михаила Стаценко, привозной арбуз в апреле несет в себе даже меньше угроз, чем накаченная ускорителями роста ягода, лежащая в уличных палатках в начале июня.

— И в Иране, и в Казахстане сезон арбузов в самом разгаре, поэтому в ускорителях роста, которые китайские мигранты кладут в нашу продукцию в начале лета, там нет никакого смысла, — комментирует заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ. — Важно помнить, что при всех своих плюсах эта ягода очень калорийна. Тем, кто страдает сахарным диабетом, следует ограничивать себя несколькими кусочками. С осторожностью ее следует пробовать и людям, склонным к аллергическим реакциям, а также детям, которые пробуют арбуз впервые.

Еще в начале весны на волгоградских прилавках появилась первая клубника. Принесет ли она хоть какую-то пользу для организма и оставит ли после себя приятное послевкусие, рассказали в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru.

