Более 32 тысяч нижегородцев присоединились к общегородскому субботнику

Более 32 тысяч нижегородцев поучаствовали в общегородском субботнике 18 апреля. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.
Непогода не стала препятствием для нижегородцев. Более 32 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике. Изначально в мэрии рассчитывали на 20 тысяч участников.
«Вместе мы наводили чистоту в родных районах, любимых парках и своих дворах. Результатами нашей работы за один только день стали свыше 11 тысяч кубометров собранного мусора», — рассказал мэр города Юрий Шалабаев.
Юрий Шалабаев тоже принял участие в субботнике и отправился на уборку кстовского парка «Юбилейный». Мэр совместно с экологами кронировал нуждающиеся в этом деревья, подрезал кустарники, а также обрабатывал срезы специальным составом — садовым варом, который способствует быстрому заживлению и приросту новых побегов, по оценке специалистов, на 15−20 см.
Активнее всего проявил себя Автозаводский район. На уборку пришли почти 7200 жителей. В Советском районе на субботник пришли более 5600 жителей, а в Сормовском районе — порядка 3500 жителей.
«Здорово, что приходили целыми семьями, с друзьями, коллегами, соседями, включали музыку и согревались чаем. В Кстово, где я был, трудилось много школьников-активистов различных общественных и патриотических объединений. Благодарю всех за неравнодушие!», — рассказал Юрий Шалабаев.
Юрий Шалабаев сообщил, что те, кто не смог сегодня присоединиться к субботнику, могут это сделать в другой день. На следующей неделе будет проводиться Всероссийский субботник.
Благоустройство общественных пространств в Нижнем Новгороде продолжится в рамках месячника по благоустройству.
