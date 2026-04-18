В ¼ финала чемпионата МХЛ «Чайка» повела в серии с «Омскими Ястребами»

В субботу нижегородская команда Молодёжной хоккейной лиги одолела омскую — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).
Уже на 4-й минуте броском с неудобной руки цель поразил Владислав Мишин, помогли ему два Макара — Ополинский и Глазунов. Когда до конца первого периода оставалось 43 секунды, поздравления с первым голом в плей-офф принимал Сергей Скворцов. Артём Матюк выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Мишин переадресовал шайбу под «выстрел» Скворцову — 2:0. Торпедовская молодёжка реализовала большинство.
На 30-й минуте мощная атака «Чайки» привела к голу… в её ворота. Наши хоккеисты упустили форварда Владимира Корзина, который убежал на встречу с Маратом Сабитовым. А на 44-й перед воротами Сабитова в одиночестве остался нападающий Даниил Моружов — 2:2.
В третьем периоде дружина Алексея Подалинского добилась ощутимого перевеса по броскам в створ — 11:3, но игра перетекла в 10-минутный овертайм. Впрочем, завершился он досрочно. Ян Мельников классно использовал вброс шайбы в чужую зону от Алексея Анисимова и обыграл голкипера, оказавшись с ним один на один. Общее соотношение по броскам в «рамку» за 64 минуты 57 секунд — 31:19 в пользу нижегородцев.
Состав «Чайки»: Сабитов (Гриценко в запасе); Беляков — Яценко, Лаптев — Мишин — Л. Сальников; Муллеров — Чесноков, Скворцов — Матюк — Мельников; Анисимов — Гурьев, Муханов — Фёдоров (К) — Пугачёв (А); Присекин, Ополинский — Горнов — Глазунов (А), Кулябин.
Напомним, что на выезде мы сначала уступили «Омским Ястребам» — 0:4, а затем вырвали победу по буллитам — 3:2. Счёт в серии — 2:1. Она длится до трёх побед, поэтому матч в КРК «Нагорный», который состоится 19 апреля, может стать последним. 18-го числа на трибунах ледового дворца находились 4270 болельщиков.