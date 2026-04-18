Врачи в Нижнем Новгороде спасли 29-летнюю девушку с тремя инфарктами

Причиной оказался редкий артериит Такаясу, который удалось выявить и взять под контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко спасли 29-летнюю пациентку, пережившую за год три инфаркта миокарда. Врачи выяснили, что причина повторяющихся сосудистых катастроф кроется не в обычном атеросклерозе, а в редчайшем системном заболевании. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

До госпитализации в больницу девушка уже дважды перенесла инфаркт. Оба раза ей выполняли стентирование, но сосуды снова и снова закрывались из-за агрессивного рестеноза. Когда случился третий приступ, за дело взялась мультидисциплинарная команда: реаниматологи, ревматологи и кардиологи.

Нетипичное расположение стенозов в сочетании с воспалительными маркерами воспаления заставило медиков заподозрить не банальные бляшки, а нечто более серьезно. В итоге у пациентки подтвердили редчайший системный васкулит — артериит Такаясу.

Лечить ее по стандартной кардиологической схеме было бессмысленно. Врачи добавили к терапии специальный препарат, подавляющий воспаление. Результат оправдал ожидания: толщина стенки артерии сократилась с 7,5 до 4,3 миллиметра, а риск повторных катастроф свелся к минимуму. Пациентка уже дома и продолжает наблюдаться в ревматологическом центре.