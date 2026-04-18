В Тулуне обсудили варианты закрытия прорана дамбы в случае подъёма реки Ия

В Тулуне прорабатывают варианты перекрытия прорана дамбы в случае подъёма уровня воды в реке Ия. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 18 апреля с рабочей поездкой прибыл в город и посетил левобережную дамбу в месте примыкания улицы Песочной и трассы Р-255 «Сибирь». Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Главной темой обсуждения стало перекрытие прорана в месте прохождения федеральной дороги в случае подъема уровня воды в реке Ия. Для защиты населенного пункта при паводке прорабатываются два наиболее оптимальных варианта», — прокомментировали в правительстве.
В первом варианте предлагается соорудить на месте прорана временную дамбу из мешков с песком. Для этого уже закупили 8,1 тысячи полимерных мешков и заготовили 2,5 тысячи кубометров песка. Второй способ — закрытие прорана. Для этого предлагается взять грунт с земли рядом с дамбой.
Земляная дамба в Тулуне была построена в 2023 году. Обследования показали, что состояние сооружения удовлетворительное, однако нуждается в ремонте, чтобы в 2026 году паводковый период прошёл без происшествий. Подрядчику поручили устранить замечания и восстановить локальные очистные сооружения.