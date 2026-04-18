Нижегородцы написали «Тотальный диктант» 18 апреля

Жители Нижнего Новгорода написали тотальный диктант 18 апреля.
23-й «Тотальный диктант» прошёл на десятках площадок в Нижнем Новгороде. Одной из главных стало Законодательное собрание Нижегородской области.
Как сообщил перед диктантом заместитель председателя ЗСНО Алексей Антонов, грамотно писать теперь модно.
Нижегородцы написали одну из частей текста лауреата премии «Большая книга» Алексея Варламова о жизни Александра Сергеевича Пушкина.
Ранее сообщалось, что для очного участия в городе будет задействовано более 50 локаций, включая Нижегородский художественный музей, Музей фотографии и крупные вузы.