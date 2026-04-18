В Ростовской области водителей предупредили о возможном ливне на М-4

В Ростовской области вечером 18 апреля могут пройти сильные осадки. О дожде на трассе М-4 «Дон» предупредили в «Автодоре». В связи с этим водителей попросили быть осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в воскресенье, 19 апреля, с утра и до позднего вечера будет идти дождь. Утром температура воздуха составит +12 градусов, днем поднимется до +15, а вечером и ночью опустится до +13 и +10 градусов соответственно. Ветер будет слабым — от двух до трех метров в секунду.
