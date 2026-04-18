В Ростовской области 18 апреля прошёл традиционный День древонасаждений

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь в МАХ, 18 апреля 2026 года в Ростовской области весенний месячник чистоты завершился Днём древонасаждений в рамках акции «Сад памяти», который был совмещён с областным субботником.

Погода в этот субботний день порадовала дончан. Было тепло и без дождя.

«Правительственная делегация выбрала для посадки деревьев Патриарший парк. Но настоящий масштаб акция приобрела благодаря жителям: всего в мероприятии участвовали около 56 тысяч человек», — соообщил Юрий Слюсарь.

Как уточнил глава региона, было высажено более 25 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников, заложено около 27 тыс. квадратных метров цветников. А также очищено от мусора десятки тыс. квадратных метров территорий.

Юрий Слюсарь поблагодарил всех участников за неравнодушие и труд.

