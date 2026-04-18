В КГКУ «Спасатель» сказали, когда будут новые данные о поисках Усольцевых

Информация о результатах поискового дня передаётся по спутниковому телефону.

Информация о том, какой именно участок Белогорья обследовали спасатели 18 апреля в поисках пропавшей семьи Усольцевых, может появиться только утром 19 апреля, сообщил корреспонденту krsk.aif.ru представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.

«По результатам текущего дня сотрудники нам отзваниваются ночью, после завершения всех выездов. И утром следующего дня мы можем поделиться информацией. Соответственно, пока новых данных нет», — сообщил специалист. Якимов отметил, что на месте отсутствуют связь и нет выхода в Интернет, поэтому всю информацию передают по спутниковому телефону.

Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сеннтября в Кутурчинском Белогорье во время небольшого похода, предпринятого семьёй вопреки ожидающемуся ухудшению погоды.

1 октября были развёрнуты масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. 17 апреля сотрудники КГКУ «Спасатель» на снегоходной технике обследовали 15 км автомобильных и 10 км лесных дорог в районе скалы Буратинка, но следов пропавшей семьи не нашли. Поиски продолжаются.