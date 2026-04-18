В России протестировали сервис идентификации без паспорта на базе MAX

«МФЦ Ленобласти первыми в России протестировали сервис “Цифровой ID” национального мессенджера MAX для идентификации заявителей без предъявления паспорта», — говорится в релизе.
Вскоре эту технологию предполагается распространить на 15 областных МФЦ, в которых есть биотерминалы.
Чтобы создать цифровой профиль ID в MAX, достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца.
Бета-версию цифровой платформы MAX запустили в марте прошлого года. Она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».