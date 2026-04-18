В России протестировали сервис идентификации без паспорта на базе MAX

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Многофункциональные центры (МФЦ) Ленинградской области первыми в России протестировали сервис идентификации заявителей без паспорта на базе платформы Max, сообщила пресс-служба правительства региона.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
По информации пресс-службы, эту технологию вскоре предполагается распространить на 15 областных МФЦ, оснащенных биотерминалами.
Как уточнили в региональном правительстве, чтобы создать цифровой профиль ID в Max, достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца.