В России протестировали сервис идентификации без паспорта на базе MAX

МФЦ Ленобласти протестировали сервис идентификации без паспорта на базе MAX.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Многофункциональные центры (МФЦ) Ленинградской области первыми в России протестировали сервис идентификации заявителей без паспорта на базе платформы Max, сообщила пресс-служба правительства региона.

«МФЦ Ленобласти первыми в России протестировали сервис “Цифровой ID” национального мессенджера Max для идентификации заявителей без предъявления паспорта», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, эту технологию вскоре предполагается распространить на 15 областных МФЦ, оснащенных биотерминалами.

Как уточнили в региональном правительстве, чтобы создать цифровой профиль ID в Max, достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца.