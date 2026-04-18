В Нижегородской области запустили чат-бот «Антивейп» в мессенджере MAX

Запуск нового сервиса для получения обратной связи от жителей — одна из составляющих масштабной работы органов власти по снижению распространения вейпов, в первую очередь в молодежной среде. Родители школьников и студентов, а также все неравнодушные могут проинформировать министерство о том, что рядом с образовательными учреждениями есть розничная продажа вейпов. Помимо этого, в чат-боте предусмотрена возможность сигнализировать о фактах курения подростков. Пользователям предлагают указать, когда и на территории какой именно образовательной организации произошло возможное правонарушение.