В Нижегородской области запустили чат-бот «Антивейп» в мессенджере MAX

Чат-бот «Антивейп» начал работать на территории Нижегородской области в национальном мессенджере MAX. Отказ людей от различных видов курения и употребления алкоголя, а также профилактическая работа с детьми входят в задачи нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Запуск нового сервиса для получения обратной связи от жителей — одна из составляющих масштабной работы органов власти по снижению распространения вейпов, в первую очередь в молодежной среде. Родители школьников и студентов, а также все неравнодушные могут проинформировать министерство о том, что рядом с образовательными учреждениями есть розничная продажа вейпов. Помимо этого, в чат-боте предусмотрена возможность сигнализировать о фактах курения подростков. Пользователям предлагают указать, когда и на территории какой именно образовательной организации произошло возможное правонарушение.
«Здоровье подрастающего поколения — это залог будущего благополучия и процветания государства. Считаю, что объяснять детям, какие нормы закона действуют в нашей стране, как важно их соблюдать и почему курение так опасно для юного организма — это общая обязанность всех, кто вовлечен в образовательный процесс», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. В то же время нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.