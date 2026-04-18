Зимой горнолыжные курорты Пермского края посетили 480 тысяч человек

Гостями горнолыжных курортов Пермского края прошедшей зимой стали 480 тысяч человек. Развитие зимнего туризма отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
Практически все горнолыжные комплексы Прикамья по итогам зимы отметили рост турпотока, особенно в новогодние праздники. Почти 80% горнолыжников выбирали всесезонный курорт «Губаха» и горнолыжный курорт «Такман». Также в топ популярных комплексов вошли «Жебреи», «Белогорье» и «Иван-гора».
«В Пермском крае мы отмечаем тенденцию к всесезонной работе горнолыжных курортов, что позволяет создавать точки притяжения для туристов, обеспечивая дополнительные рабочие места в территориях и приток инвестиций в регион. Культурные и спортивные мероприятия, экологический туризм на склонах и вокруг горнолыжных объектов дают загрузку инфраструктуры в течение всего года, в том числе туристами, предпочитающими природные и культурно-познавательные маршруты, и помогают формировать устойчивый туристический поток в крае», — отметил министр по туризму региона Сергей Хорошутин.
