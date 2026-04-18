Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 32 тыс. нижегородцев приняли участие в городском субботнике

Лидерство по активности одержал Автозаводский район, собравший почти 7 200 добровольцев.

Несмотря на дождливую погоду, более 32 300 человек откликнулись на призыв навести порядок и пришли на субботник 18 апреля. Это значительно превысило изначальные прогнозы, ожидавшие около 20 тысяч участников, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Общими усилиями нижегородцы преобразили улицы, парки и дворы города, собрав за день впечатляющий объем мусора — более 11 тысяч кубометров.

Лидерство по активности держат Автозаводский район, собравший почти 7 200 добровольцев, Советский район — более 5 600 человек, и Сормовский район — около 3 500 энтузиастов. Принять участие в уборке нижегородцы приходили семьями, в кругу друзей, коллег и соседей, создавая атмосферу единства, сопровождаемого музыкой и теплым чаем.

В Кстово было особенно много школьников-активистов, представляющих различные общественно-патриотические молодежные организации.

Ранее зоны отдыха у воды начали приводить в порядок в Нижнем Новгороде.