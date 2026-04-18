В селе Шарлык Оренбуржья прошли областные соревнования по шахматам

Областные соревнования по шахматам среди команд сельских школ состоялись 8−10 апреля в селе Шарлык. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Шарлыкского района Оренбургской области.
За победу боролись представители Шарлыкского, Пономаревского, Александровского, Новоорского, Грачевского и Оренбургского районов, а также Соль-Илецкого городского округа. Каждую команду представляли четыре участника — три юноши и одна девушка.
По итогам состязаний в командном зачете безоговорочную победу одержала команда из села Дубровка. Уверенное выступление позволило шахматистам завоевать право представлять Оренбургскую область на всероссийском уровне — впереди их ждет турнир в Сочи.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.