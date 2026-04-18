Попереченский сельский дом культуры в Кузбассе получил новое оборудование

Современное оборудование поступило в Попереченский сельский дом культуры на территории Кузбасса при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Юргинского муниципального округа.
Учреждение закупило технику для проведения концертов, творческих программ и культурно-массовых мероприятий. Теперь в Доме культуры есть, например, новая двухканальная цифровая радиосистема и подвесные микрофоны.
«Новое оборудование позволит обеспечить качественное звуковое сопровождение мероприятий и создаст более комфортные условия для выступлений артистов и творческих коллективов», — отметили в администрации Юргинского муниципального округа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.