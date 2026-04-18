Почти 1,5 тысячи контейнерных площадок обустроят в Приангарье за 2 года

Обустройство 1437 новых контейнерных площадок и приобретение 3217 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) запланировано в 2026 и 2027 годах в Иркутской области, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Развитие инфраструктуры для сбора бытовых отходов — один из приоритетов нацпроекта «Экологическое благополучие».
В частности, в этом году в 32 муниципальных образованиях сделают 1126 контейнерных площадок и установят 2596 контейнеров. А в следующем году планируют обустроить 311 площадок и приобрести 621 контейнер для накопления ТКО в восьми муниципалитетах.
«Благодаря новым площадкам и контейнерам созданы условия для соблюдения санитарных норм, упорядочен процесс сбора отходов, их установка направлена на борьбу с образованием стихийных свалок. В конечном счете это напрямую влияет на улучшение экологической обстановки в муниципальных образованиях. Благодарим органы местного самоуправления региона за активное участие в создании комфортной и чистой среды», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
С 2019 по 2025 год в Приангарье созданы уже 10 262 новые контейнерные площадки, приобретен 28 131 контейнер. По данным на 1 января текущего года, регион обеспечен контейнерными площадками на 93,4%, контейнерами — на 97%.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.