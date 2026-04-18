40 тысяч человек вышли на экологическую акцию в Астане

Мероприятие включало в себя санитарную очистку и благоустройство городских территорий. Оно охватило все районы мегаполиса, в акции приняли участие 40 тысяч человек.
«В работах было задействовано более 900 единиц специализированной техники. Экологические акции были направлены на санитарную очистку, благоустройство и озеленение городских территорий. Участники привели в порядок дворы, улицы, парки и общественные пространства», — сообщил акимат Астаны.
В ходе масштабной акции очищено 1 560 дворовых территорий, включая дворы многоквартирных жилых домов и частного сектора. Проведена мойка 491 остановочного павильона. С территории города вывезено около 100 тонн отходов.
Также по всей стране проходят субботники в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» («Чистый Казахстан»). Эта инициатива стала важным проектом, направленным на формирование экологической культуры в обществе и повышение ответственности жителей перед природой, подчеркнули в акимате.
Сотни предприятий и компаний Астаны вышли на уборку улиц.