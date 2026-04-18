В Большереченском зоопарке медведей после зимней спячки угостили мёдом и червями

Для животных устроили специальный праздник с лакомствами и «лесными квестами».

Источник: Большереченский зоопарк

В Большереченском зоопарке 18 апреля прошёл День пробуждения медведей. Для косолапых подготовили необычные развлечения и угощения, чтобы животные после выхода из зимних берлог могли проявить активность и исследовательский интерес. Об этом сообщили представители зоопарка в своей группе в ВКонтакте.

Для медведей организовали специальные «копошилки» — конструкции с природными материалами, внутри которых спрятали разные предметы. Животные изучали их, переворачивали и раскапывали, используя лапы и когти.

«Но вишенкой на торте (или, точнее, “червячком в меду”) стали неожиданные гастрономические изыски. Наши подопечные с неподдельным восторгом и даже некоторым изяществом выкапывали зофобасов и мучных червей. Это был настоящий мастер-класс по добыче деликатесов!» — отметили в зоопарке.

Главным блюдом праздника стал мёд в сотах. Почувствовав запах угощения, почти все медведи отправились к сладкому лакомству. В зоопарке поблагодарили всех, кто помог подготовить праздник и принял участие в кормлении животных.