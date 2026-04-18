В Большереченском зоопарке медведей после зимней спячки угостили мёдом и червями

В Большереченском зоопарке 18 апреля прошёл День пробуждения медведей. Для косолапых подготовили необычные развлечения и угощения, чтобы животные после выхода из зимних берлог могли проявить активность и исследовательский интерес. Об этом сообщили представители зоопарка в своей группе в ВКонтакте.