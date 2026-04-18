Три музея, форт, море, концерт и спектакль: семья из Омска рассказала, что можно успеть в Калининграде за пять дней

билеты из Омска и обратно для Юлии с дочерью — около 60 000 с пересадкой в Санкт-Петербурге, для сына — около 9 тысяч; аренда однушки на ул. Чапаева — 20 тысяч рублей за пять ночей. «Завтракали и ужинали сами. Днём обедали там, где гуляли. Примерно 30 тысяч рублей потратили на продукты и кафе. Любим поесть и пробовать новое. В Балтийске впечатлил копчёный угорь — купили у частника. Марципан у нас редкость, только в конфетах, здесь же — на каждом шагу, сладкая визитная карточка города. Ели сами, привезли родным и друзьям. Сыну однокашник — местный житель посоветовал местную пивоварню, ездили ребята на экскурсию и купили несколько сортов. В Зеленоградске пробовали обалденные кренделя».