Гоночный болид создали студенты университета из Костаная

Два года они трудились над созданием болида, в торжественной презентации которого участвовали представители предприятий автомобильной отрасли.
«Идея проекта возникла в начале 2023 года. Для формирования полноценного отечественного бренда в Костанае необходимо начинать со студенческих инициатив. Наша ключевая задача — подготовка квалифицированных специалистов для машиностроительной отрасли. Уже в процессе обучения студенты должны на практике понимать, как устроен и функционирует автомобиль», — рассказал ректор университета Сеитбек Куанышбаев.
Разработанный болид является одним из первых в Казахстане автомобилей такого уровня, полностью созданных силами студентов и преподавателей. Каждая деталь предварительно разрабатывалась в цифровом формате и проходила компьютерные испытания. Только после успешных симуляций изготавливался окончательный вариант.
Одноместный гоночный болид способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды. Его технические возможности продемонстрировали студенты факультета машиностроения, энергетики и информационных технологий.
Осенью студенты планируют принять участие в международном инженерном соревновании «Формула-студент».
«Проект реализуется по принципу “жесткого инкубатора”, что позволяет подготовить не просто выпускника, а готового специалиста, способного развивать отечественный автопром и работать в высокотехнологичных отраслях. Студенты проходят полный цикл подготовки — от теоретических исследований и компьютерного моделирования до разработки программ для станков с ЧПУ», — сообщил руководитель Центра передовых технологий машиностроения Валерий Сисин.