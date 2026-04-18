Гоночный болид создали студенты университета из Костаная

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Студенты Костанайского регионального университета Baitursynuly University разработали гоночный болид, сообщили в Миннауки и высшего образования Казахстана.

Два года они трудились над созданием болида, в торжественной презентации которого участвовали представители предприятий автомобильной отрасли.

«Идея проекта возникла в начале 2023 года. Для формирования полноценного отечественного бренда в Костанае необходимо начинать со студенческих инициатив. Наша ключевая задача — подготовка квалифицированных специалистов для машиностроительной отрасли. Уже в процессе обучения студенты должны на практике понимать, как устроен и функционирует автомобиль», — рассказал ректор университета Сеитбек Куанышбаев.

Разработанный болид является одним из первых в Казахстане автомобилей такого уровня, полностью созданных силами студентов и преподавателей. Каждая деталь предварительно разрабатывалась в цифровом формате и проходила компьютерные испытания. Только после успешных симуляций изготавливался окончательный вариант.

Одноместный гоночный болид способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды. Его технические возможности продемонстрировали студенты факультета машиностроения, энергетики и информационных технологий.

Осенью студенты планируют принять участие в международном инженерном соревновании «Формула-студент».

«Проект реализуется по принципу “жесткого инкубатора”, что позволяет подготовить не просто выпускника, а готового специалиста, способного развивать отечественный автопром и работать в высокотехнологичных отраслях. Студенты проходят полный цикл подготовки — от теоретических исследований и компьютерного моделирования до разработки программ для станков с ЧПУ», — сообщил руководитель Центра передовых технологий машиностроения Валерий Сисин.