Как оформить повышенную пенсию многодетным жителям села?

— С 1 января 2026 года действует закон 443-ФЗ — теперь в страховой стаж, учитываемый по закону «О страховых пенсиях», включаются периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет без ограничений по количеству детей, — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. — Ранее было не более шести лет в совокупности, то есть учитывали уход за четырьмя детьми).
Названный закон уточнил и правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве. Он дает право на доплату к страховым пенсиям по старости и по инвалидности для неработающих пенсионеров, которые живут на селе и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.
Такая ежемесячная надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется при переезде пенсионера в город. Теперь в «сельский» стаж тоже будут засчитывать все время ухода за детьми до 1,5 лет без ограничений.
Особые правила вводят для родителей двойняшек, тройняшек и более крупных пополнений в семье. Раньше отпуск по уходу за близнецами засчитывался как один период, даже если малышей было двое или трое. Теперь подход кардинально меняется: периоды ухода за каждым ребёнком будут суммироваться.
Например: в семье родилась двойня, и один из родителей провёл в декрете полтора года. По новым правилам в страховой стаж засчитают сразу три года — по полтора на каждого малыша. Также и при рождении тройни — прибавка учитываемого для пенсии стажа теперь составит до 4,5 лет. И что особенно важно: никаких верхних ограничений по сумме такого стажа больше нет.
Нововведения — шаг к более справедливой системе пенсионного обеспечения. Они учитывают реальные жизненные обстоятельства: долгие годы ухода за малышами и непростой труд на селе.
Нынешние многодетные пенсионеры могут подать на перерасчет пенсии, это может увеличить размер страховой пенсии за счет увеличения стажа и баллов (пенсионного коэффициента — ИПК). Подача на перерасчет выгодна при двойне/тройне или 5 и более детей, так как ранее им насчитали ИПК и декретный стаж иначе.
Как оформить перерасчет: заявление можно подать через портал Госуслуг, МФЦ или сайт Соцфонда России. Также возможен автоматический перерасчет, если у СФР есть все необходимые данные и документы о количестве детей, которые поданы ранее. Но проконтролировать не вредно.