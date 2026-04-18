Разовые проездные могут появиться в общественном транспорте Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде могут ввести разовые непополняемые проездные билеты. Их хотят распространять через железнодорожный вокзал, автовокзал и торговые сети. Вопрос обсуждался на заседании экспертной группы по работе общественного транспорта нижегородской агломерации.
Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин напомнил, что с 1 июля в городском транспорте планируется полностью отказаться от оплаты наличными в салоне. Сейчас таким способом пользуются менее двух процентов пассажиров, и к лету эта цифра сократится примерно до одного процента.
Директор ООО «Ситикард» Юрий Рябиков уточнил, что для оставшихся пассажиров и туристов как раз и прорабатывается вариант с разовыми непополняемыми проездными. Договоренности об их продаже уже достигнуты с железнодорожным вокзалом и ТПУ «Канавинский», переговоры ведутся с сетями «Магнит», «Пятерочка» и «Спар».
Параллельно в транспорте готовятся тестировать оплату проезда виртуальными картами через Bluetooth. Такой способ не требует подключения к интернету, а в перспективе пассажиру даже не придется подходить к терминалу — можно будет сразу занимать место в салоне.
Еще одна тема, вызвавшая споры, — это возможный отказ от бумажных чеков. Перевозчики подсчитали, что только на ленты для валидаторов уходят миллионы рублей в год, не считая ремонта оборудования. Однако эксперты предупреждают: в других регионах отказ от бумаги привел к росту числа безбилетников. В Минтрансе согласны, что торопиться не стоит. Нужно решить вопросы с отображением остатка поездок на льготных картах, оплатой пересадок и ограничениями по банковским картам.
Также на заседании обсудили новые стандарты для такси. Региональный Минтранс предлагает закрепить для легальных перевозчиков оранжевый цвет кузова. Это позволит пассажирам сразу отличать официальные машины от нелегалов, а контролирующим органам будет проще выявлять нарушителей. Пока все инициативы находятся в стадии обсуждения, министерство продолжает собирать предложения от экспертов.