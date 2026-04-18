Разовые проездные могут появиться в общественном транспорте Нижнего Новгорода

Еще одна тема, вызвавшая споры, — это возможный отказ от бумажных чеков. Перевозчики подсчитали, что только на ленты для валидаторов уходят миллионы рублей в год, не считая ремонта оборудования. Однако эксперты предупреждают: в других регионах отказ от бумаги привел к росту числа безбилетников. В Минтрансе согласны, что торопиться не стоит. Нужно решить вопросы с отображением остатка поездок на льготных картах, оплатой пересадок и ограничениями по банковским картам.