Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до двух

Два человека погибли в аварии с пассажирским автобусом в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«14 человек были доставлены в Центральные районные больницы Борзи и Забайкальска, где им оказывается вся необходимая помощь, в результате происшествия двое погибли», — говорится в сообщении.
Власти уточняют, что из 14 госпитализированных четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро пострадавших получили травмы средней степени тяжести и трое получили амбулаторную помощь и были отпущены. В лечебные учреждения и органы внутренних дел, где находятся остальные пассажиры автобуса, отправили переводчиков для выяснения обстоятельства ДТП.
Региональный МЧС изначально сообщил о 12 пострадавших и одном погибшем в результате ДТП, спасателям пришлось извлекать его тело из поврежденного автобуса.
18 апреля в Забайкалье опрокинулся автобус с иностранными пассажирами, в салоне находились 43 человека. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, что привело к опрокидыванию транспортного средства.
Как сообщили ТАСС в региональном минплане, автобус перевозил граждан Китая, которые ехали из Маньчжурии в Читу.
