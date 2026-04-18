Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программы «Профессионалитета» изучают 27 тыс. учащихся Саратовской области

В регионе действуют 9 кластеров, где готовят кадры для машиностроения, АПК, педагогики, энергетики и других отраслей.

Источник: Национальные проекты России

Обучение по программам федерального проекта «Профессионалитет», входящего в нацпроект «Молодёжь и дети», проходят 27 тысяч студентов в Саратовской области, сообщили в региональном министерстве образования.

Саратовская область в 2022 году вошла в число пилотных регионов федпроекта. На сегодняшний день учащиеся учреждений СПО в регионе осваивают более 150 востребованных специальностей. В области действуют девять отраслевых кластеров с современными лабораториями и мастерскими. Они готовят специалистов для отраслей машиностроения, сельского хозяйства, педагогики, энергетики, строительства, химической отрасли и других сфер.

«Большую роль играет важная точка сборки — это профориентация и повышение престижа рабочих специальностей. В каждой организации “Профессионалитета” во взаимодействии с работодателями-партнерами разработаны карьерные карты выпускника. Уже при поступлении в колледж абитуриент понимает, где и кем он будет работать, возможности дальнейшего роста», — отметила заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.