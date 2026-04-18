Программы «Профессионалитета» изучают 27 тыс. учащихся Саратовской области

Обучение по программам федерального проекта «Профессионалитет», входящего в нацпроект «Молодёжь и дети», проходят 27 тысяч студентов в Саратовской области, сообщили в региональном министерстве образования.
Саратовская область в 2022 году вошла в число пилотных регионов федпроекта. На сегодняшний день учащиеся учреждений СПО в регионе осваивают более 150 востребованных специальностей. В области действуют девять отраслевых кластеров с современными лабораториями и мастерскими. Они готовят специалистов для отраслей машиностроения, сельского хозяйства, педагогики, энергетики, строительства, химической отрасли и других сфер.
«Большую роль играет важная точка сборки — это профориентация и повышение престижа рабочих специальностей. В каждой организации “Профессионалитета” во взаимодействии с работодателями-партнерами разработаны карьерные карты выпускника. Уже при поступлении в колледж абитуриент понимает, где и кем он будет работать, возможности дальнейшего роста», — отметила заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.