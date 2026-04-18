Нижегородцам рассказали, как убраться в дачном домике и не подхватить ГЛПС

Главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX опубликовал пост о том, как убраться в дачном домике и не подхватить ГЛПС — опасное заболевание, поражающее почки.
Главная ошибка — использовать веник или пылесос.
«Так вы поднимаете вирус в воздух и вдыхаете его», — пояснил врач-инфекционист ПОМЦ ФМБА России Данила Пименов.
Для того чтобы правильно провести уборку, сначала нужно открыть все окна и двери и уйти из помещения на 30 минут.
«Обычная маска не поможет. Нужен респиратор (FFP2 или FFP3), защитные очки и перчатки», — подчеркнул специалист.
Нижегородцам рекомендуют обильно смочить все поверхности дезраствором (с хлором). Затем подождать 20 минут, прежде чем протирать.
«На кухне выбросьте все вскрытые упаковки продуктов. Посуду обязательно прокипятите или тщательно продезинфицируйте», — посоветовал Данила Пименов.
Если после поездки на дачу у вас резко поднялась температура, появилась сильная боль в пояснице или голове, возникли проблемы с мочеиспусканием, немедленно обратитесь к врачу. Самолечение при ГЛПС недопустимо.