«Драники, блины и “Городки”»: в Ладушкине устроят праздник в честь открытия доступа к старинному дубу

В Ладушкине проведут фестиваль «Хоровод дружбы». Мероприятие организуют в пятницу, 24 апреля, у старинного дуба. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».
Программа фестиваля.
С 12:00 — Открытие доступа к дубу (улица Победы, 10).
14:00 — Открытие палаточного городка.
На площадке развернутся интерактивные палатки:
• роспись деревянных ложек и брелоков;
• мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов;
• белорусская палатка: учимся жарить настоящие драники;
• русская палатка: секреты приготовления блинов;
• «История моего края»: рассказ о первых переселенцах;
• фотозона: примерь русский народный костюм и сделай памятное фото;
• мастер-класс по русской игре «Городки».
15:00 — Торжественное открытие фестиваля.
• Передача флага «Эстафеты добрых дел» от Гвардейского городского округа.
• Выступления народов России: музыкальные номера и дегустация национальных блюд от гостей праздника.
• Кульминация — общий хоровод дружбы.
В 2026 году участок со старинным дубом в Ладушкине выкупили и передали в ведение муниципалитета. На территории планируют обустроить общественное пространство,. Также там хотят открыть музей об истории края.
Дерево расположено на улице Победы, 10. Местные жители считают дуб символом города, он изображён на гербе Ладушкина. Как сообщается на странице местного музея краеведения, в 2017 году министерство природы и экологии Калининградской области выдало паспорт, в котором значится возраст дуба — около 900 лет. Старейшее дерево Калининградской области входит в писок памятников природы.
