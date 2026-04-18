«Драники, блины и “Городки”»: в Ладушкине устроят праздник в честь открытия доступа к старинному дубу

Дерево расположено на улице Победы, 10. Местные жители считают дуб символом города, он изображён на гербе Ладушкина. Как сообщается на странице местного музея краеведения, в 2017 году министерство природы и экологии Калининградской области выдало паспорт, в котором значится возраст дуба — около 900 лет. Старейшее дерево Калининградской области входит в писок памятников природы.