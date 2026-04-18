Отель в Казани внедрил онлайн-регистрацию гостей через мессенджер MAX

Один из крупнейших отелей в центре Казани внедрил онлайн-регистрацию гостей через чат-бот в национальном мессенджере MAX, сообщили в госкомитете Республики Татарстан по туризму. Развитие туристической инфраструктуры отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Новый сервис работает в несколько кликов и позволяет путешественникам оформить документы для заселения заранее. После бронирования номера на сайте отеля гость получает на электронную почту приглашение. Перейдя по ссылке в сервис онлайн-регистрации, пользователь выбирает MAX в качестве инструмента для передачи данных и подтверждает их через портал «Госуслуги». После этого анкета автоматически заполняется на стороне отеля. При прибытии сотруднику остается только сверить паспорт — ручной ввод данных не требуется.
Отель тестировал новый сервис с начала года, теперь он стал доступен всем гостям. Другие гостиницы Татарстана также готовятся внедрять аналогичные решения на базе MAX.
Председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов отметил, что национальный мессенджер делает путешествие по республике еще удобнее. Гости больше не тратят время на заполнение бумаг на ресепшене — все можно сделать онлайн через интерфейс мессенджера.
